PRESSEMITTEILUNG Adler Group S.A.: Rödl & Partner wird Jahres- und Konzernabschluss 2022 der ADLER Real Estate AG prüfen • Bestellung zeitnah angestrebt • Verwaltungsratsvorsitzender Prof. Dr. A. Stefan Kirsten: "Mit Rödl & Partner haben wir eine exzellente Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit ausgewiesener Fachkompetenz gewinnen können." • Adler macht damit einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Stabilisierung und Risikoreduktion • Abschlussprüfer für die Adler Group noch offen Luxemburg/Berlin (24. April 2023) - Rödl & Partner wird vorbehaltlich einer zeitnah angestrebten Bestellung den Jahres- und Konzernabschluss 2022 der ADLER Real Estate AG prüfen. Eine entsprechende Bereitschaft hat die renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der Gesellschaft heute mitgeteilt. Damit erfüllt die ADLER Real Estate AG, Berlin, die gesetzlichen Vorschriften in Deutschland. Die bekundete Bereitschaft von Rödl & Partner steht unter dem Vorbehalt, dass die Bestellung durch eine umgehend einzuberufende Hauptversammlung oder durch das Registergericht beschlossen wird. Adler rechnet mit einer zügigen Bestellung. Für die Konzernobergesellschaft und den Gesamtkonzern der Adler Group S.A. wird weiterhin ein Abschlussprüfer gesucht. Damit endet für die ADLER Real Estate AG eine Zeit der monatelangen Ungewissheit, seit der bisherige Abschlussprüfer im Mai 2022 sein Mandat für den weit überwiegenden Teil der Adler-Gruppe zurückgegeben hat und sich trotz Tenderverfahren, zahlreichen Einzelansprachen und einer gerichtlichen Bestellung keine Gesellschaft zur Prüfung der Abschlüsse der Adler-Gruppe bereiterklärt hat. "Mit Rödl & Partner haben wir eine exzellente Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit ausgewiesener Fachkompetenz als Abschlussprüfer der ADLER Real Estate AG finden können. Eine Bestellung werden die Organe der Gesellschaft umgehend in die Wege leiten. Im Zuge der in unserem Restrukturierungsplan mit der Kerngruppe der Anleihegläubiger bis September 2024 verlängerten Fristen bleibt ausreichend Zeit für eine unabhängige Prüfung", erklärt der Verwaltungsratsvorsitzende der Adler Group S.A., Prof. Dr. A. Stefan Kirsten. Rödl & Partner und Adler haben im Vorfeld in einem Workshop die wesentlichen Themen der Abschlussprüfung für eine Prüfung diskutiert. Adler hatte bereits mehrfach erklärt, einem etwaigen Abschlussprüfer weitgehende Zugeständnisse zu machen - wie beispielsweise die Entbindung von der Schweigepflicht. Kirsten fügt hinzu: "Die Abschlussprüfung ist ein integraler Bestandteil der Rechenschaftslegung. Adler macht jetzt in Deutschland einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Stabilisierung und reduziert ihre Risiken. Dafür danke ich dem Lead Partner Martin Wambach von Rödl & Partner ausdrücklich. Mein besonderer Dank gilt darüber hinaus dem Vorstand des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW), der mit moderierenden Gesprächen mit mehreren geeigneten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ganz maßgeblich zur bevorstehenden Bestellung von Rödl & Partner als Abschlussprüfer beigetragen hat. Nun verbleibt es unsere Aufgabe als Adler-Verwaltungsrat, auch für die Luxemburger Konzernobergesellschaft einen Abschlussprüfer zu finden." Thomas Echelmeyer, CFO von Adler, erklärt: "Mit Rödl & Partner haben wir ein herausragendes Team gewinnen können, die Abschlüsse der ADLER Real Estate AG mit fachlicher Kompetenz unabhängig zu prüfen. Rödl & Partner hat umfangreiche Expertise in der Immobilienbranche sowie in den Bereichen Compliance und Governance." Adler hatte in den vergangenen Monaten immer wieder darauf verwiesen, dass man Compliance und Governance umfangreich überarbeitet und an moderne Strukturen angepasst hat. Kontakt Investor Relations: T +352 278 456 710 F +352 203 015 00 E investorrelations@adler-group.com



