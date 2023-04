Am heutigen Tag, an dem keinerlei Publikationen wichtiger neuer Konjunkturdaten wie auch Redeauftritte von Notenbank-Vorständen erfolgen, stagniert Gold ebenso wie die für das Edelmetall gleichfalls relevanten US-amerikanischen Aktien- und Rentenmärkte fast völlig.Aktuell büßt Gold (TVC:GOLD) um 16:30 Uhr gegenüber seinem Schlusskurs vom letzten Freitag - 0,2 % auf 1980 USD ein, wobei das Tagestief bislang 1974 und das Tageshoch 1987 USD betragen hatten.Die heute bislang recht lethargische Bewegung in Gold ist dabei in keiner Weise ...

