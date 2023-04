Gurit Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Quartalsergebnis

Gurit erzielt im ersten Quartal 2023 einen Nettoumsatz von CHF 117.4 Mio. Generalversammlung stimmt allen Traktanden zu



24.04.2023 / 18:54 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Zürich, 24.April 2023 - Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Gurit (SIX Swiss Exchange: GURN) gibt die ungeprüften Umsatzergebnisse bekannt. Der Nettoumsatz der fortgeführten Geschäftsbereiche erreichte im ersten Quartal 2023 CHF 117.4 Millionen, was einem Anstieg von 26.6% zu konstanten Wechselkursen oder einem Anstieg von 18.9% in ausgewiesenen CHF gegenüber dem ersten Quartal 2022 entspricht. Bereinigt um die Veräusserung des Aerospace-Geschäfts und die Akquisition von Fiberline Composites sank der Nettoumsatz im ersten Quartal bei konstanten Wechselkursen um 3,0% gegenüber dem Vorjahr. Nach einem langsamen Jahresbeginn verzeichnete Gurit einen stabilen Aufwärtstrend in den ersten drei Monaten des Jahres 2023. Das Management erwartet ein anhaltendes Wachstum in den Märkten Marine und Industrie, weiteres Wachstum im chinesischen Windmarkt und eine geringere Nachfrage nach Rotorblättern von westlichen Windkunden im Jahr 2023. Composite Materials erzielte im ersten Quartal 2023 einen Nettoumsatz von CHF 79,5 Millionen. Dieser Anstieg von 36,2% zu konstanten Wechselkursen gegenüber dem ersten Quartal 2022 enthält einen Beitrag von CHF 27,9 Millionen von Structural Profiles (Fiberline Composites), an dem Gurit im Mai 2022 eine 60%ige Mehrheitsbeteiligung erworben hat. Bereinigt um diese Akquisition ging der Umsatz um 11,5% zurück, negativ beeinflusst durch einen erwarteten langsamen Start ins Jahr bei den Windmaterialien. Kitting verzeichnete im ersten Quartal 2023 einen Nettoumsatz von CHF 33,7 Millionen. Dies entspricht einem Anstieg von 2,7% bei konstanten Wechselkursen im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres. Der Nettoumsatz von Kitting erreichte ein gutes Volumen in China, wird aber weiterhin durch die geringere Nachfrage nach Windrotorblättern, vor allem durch westliche Kunden, beeinträchtigt. Manufacturing Solutions (Tooling) steigerte ihren Nettoumsatz im ersten Quartal 2023 deutlich um 24,1% bei konstanten Wechselkursen auf CHF 12,6 Millionen, angetrieben durch die Nachfrage nach neuen Formen für westliche Kunden, die im Laufe des Jahres 2023 anhalten dürfte. NETTOUMSATZ in Millionen CHF Erstes Quartal 2023 2022 Veränderung in Berichts-währung CHF Veränderung zu konst. 2022 Kursen Composite Materials 79.5 61.2 29.9% 36.2% Kitting 33.7 35.8 -5.8% 2.7% Man. Solutions 12.6 10.9 15.4% 24.1% Elimination -8.4 -9.2 Total fortgeführte Geschäftsbereiche 117.4 98.7 18.9% 26.6% Aerospace 0.0 9.0 -100.0% -100.0% Gurit Gruppe 117.4 107.7 9.0% 16.0% Composite Materials (ohne Akquisitionseffekte) 51.6 61.2 -15.6% -11.5% Gruppe insgesamt (ohne Akquisitionseffekte) 89.5 98.7 -9.3% -3.0% Ausblick

Nach einem verhaltenen Start hat sich Gurit im letzten Monat des ersten Quartals sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn positiv entwickelt. Gurit erwartet für das Jahr 2023 weiterhin einen Nettoumsatz von 450-510 Millionen CHF und eine Betriebsgewinnmarge von 2-5% ohne Berücksichtigung von M&A-Effekten, Restrukturierungs- und Wertminderungsaufwendungen. Generalversammlung genehmigt alle Anträge

Die Generalversammlung hat heute allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Aufgrund des beträchtlichen Mittelbedarfs und der daraus resultierenden Verschuldung aus der strategischen Akquisition von 60% des Geschäftsbereichs Structural Profiles (Fiberline Composites) im Jahr 2022 und der aktuellen Rentabilität zahlt Gurit im Jahr 2023 keine Dividende aus und wird die Mittel stattdessen zum weiteren Schuldenabbau verwenden.



Die Abstimmungsergebnisse der Generalversammlung werden auf der Investor Relations Webseite von Gurit unter dem folgenden Link veröffentlicht: http://www.gurit.com/Investors/AGM Gurit Halbjahresbericht 2023

Gurit wird seinen Halbjahresbericht 2023 am 16. August 2023 um 07:00 Uhr MESZ veröffentlichen. Das Management wird die Ergebnisse auch an einer gemeinsamen Medien- und Analystenkonferenz am 16. August 2023 um 09:00 Uhr MESZ erläutern. Für aktuelle Informationen zum Finanzkalender von Gurit besuchen Sie bitte https://www.gurit.com/Investors/Events Über Gurit

Die Tochtergesellschaften der Gurit Holding AG, Wattwil/Schweiz (SIX Swiss Exchange: GURN) sind auf die Entwicklung und Herstellung von Hochleistungsverbundwerkstoffen, den Formenbau für Windrotorblätter und Strukturkernmaterial-Kittingdienstleistungen spezialisiert. Das umfassende Produktsortiment beinhaltet Strukturkernwerkstoffe, Strukturprofile, Prepregs, Werkzeugformen, sowie Klebstoffe, Harze und Composite Engineering. Gurit beliefert Wachstumsmärkte wie die Windturbinenindustrie, Luftfahrt, Marine, Bahn und mehr. Die weltweit tätige Unternehmensgruppe verfügt über Produktionsstätten und Niederlassungen in China, Dänemark, Deutschland, Ecuador, Grossbritannien, Indien, Italien, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Polen, Schweiz, Spanien, Türkei und den USA.

www.gurit.com Gurit Group Communications

Phone: +41 44 316 15 50, e-mail: investor (at) gurit.com Alle in dieser Mitteilung verwendeten oder erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt. Zukunftsgerichtete Aussagen

Sofern diese Bekanntmachung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, basieren solche Aussagen auf den Annahmen, Planungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Ankündigung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind stets mit Ungewissheiten verbunden. Betriebs- und volkswirtschaftliche Risiken und Entwicklungen, das Verhalten von Wettbewerbern, politische Entscheidungen sowie weitere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Annahmen, Planungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung abweichen. Daher übernimmt die Gurit Holding AG keine Verantwortung für etwaige in dieser Bekanntmachung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen. Deutsche Übersetzung: bei Diskrepanzen zur englischen Originalfassung gilt die englischsprachige Version.

Ende der Adhoc-Mitteilung