Siemens: 310-Millionen-Großauftrag für die Bahntechniksparte aus Singapur!

Die Siemens-Aktie (SIE) gehört zur Familie der Outperformer!

Symbol: SIE ISIN: DE0007236101

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Siemens-Aktie legte im vergangen Halbjahr über 30 Prozent zu. Der Rücksetzer der letzten Tagen testete mehrfach die gleitenden Durchschnitte, die Schlusskurse lagen aber jeweils über dem 20er-EMA. Mit dem genannten Halbjahresplus dürften die Aktionäre des Münchner Elektrokonzerns zufrieden sein, zumal mit Zahltag 14. Februar noch die um 0.25 EUR auf 4.25 EUR erhöhte Dividende dazukam.

Chart vom 24.04.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 145.44 EUR

Meinung: Siemens hat seine Umsatz- und Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende September) nach einem Rekordquartal nach oben korrigiert und meldete in der vergangenen Woche, dass es sich einen 310-Millionen-EUR-Auftrag in Singapur geangelt hat. Bei diesem wird die Bahntechniksparte des Unternehmen an der Cross Island Line mitwirken. Das Projekt umfasst eine Strecke von 50 Kilometern, bei dem ein komplett fahrerloser Zugbetrieb ermöglicht werden soll. Ab 2030 sollen 600.000 Menschen täglich befördert werden, eine Ausweitung auf 1 Million ist angedacht. Siemens wird dabei das Signalsystem und raumhohe Bahnsteigtüren liefern.

Mögliches Setup: Sollte sich das Wertpapier in Kürze wieder nach oben orientieren, bietet sich der Aufbau einer Long-Position an. Die Absicherung könnte man per Stopp Loss unter Kerze vom 14.April in Höhe der 50-Tagelinie er-EMA setzen. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 9. März. Die nächsten Quartalszahlen erwarten wir für den 17. Mai, so dass genügend Zeit für einen mehrwöchigen Swingtrade bleibt. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in SIE.

Veröffentlichungsdatum: 24.04.2023

