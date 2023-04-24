The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.04.2023.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.04.2023
.
ISIN Name
CA1194421014 BUFFALO COAL CORP.
CA4203222084 HAWKMOON RESOURCES CORP
CA7852461093 SABINA GOLD+SILVER CORP.
CA87039X2086 SWEET EARTH HOLD. CORP.
CA91734F1080 USHA RESOURCES LTD
CA92026P2008 VALOREM RESOURCES INC.
CH0002088976 VALORA HLDG NA SF 1
CH0045159024 RICHEMONT SE.DEP.S.SF 100
IT0003324024 NET INSURANCE SPA O.N.
KYG8T10C1061 TIO TECH A CL. A
US4404071049 HORIZON BANCORP INC.
US67091J4040 LOGICMARK INC. DL-,0001
US74039M2008 PREDICTIV.ONCOLOGY DL-,01
US82621P1012 SIEMENS GAMESA R.E.ADR1/5
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.04.2023
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ISIN Name
CA1194421014 BUFFALO COAL CORP.
CA4203222084 HAWKMOON RESOURCES CORP
CA7852461093 SABINA GOLD+SILVER CORP.
CA87039X2086 SWEET EARTH HOLD. CORP.
CA91734F1080 USHA RESOURCES LTD
CA92026P2008 VALOREM RESOURCES INC.
CH0002088976 VALORA HLDG NA SF 1
CH0045159024 RICHEMONT SE.DEP.S.SF 100
IT0003324024 NET INSURANCE SPA O.N.
KYG8T10C1061 TIO TECH A CL. A
US4404071049 HORIZON BANCORP INC.
US67091J4040 LOGICMARK INC. DL-,0001
US74039M2008 PREDICTIV.ONCOLOGY DL-,01
US82621P1012 SIEMENS GAMESA R.E.ADR1/5