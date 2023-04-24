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WKN: A3DMEY | ISIN: CA92026P2008 | Ticker-Symbol: X37
München
21.04.23
09:05 Uhr
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Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
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AVANTI GOLD CORP Chart 1 Jahr
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AVANTI GOLD CORP0,6000,00 %
BUFFALO COAL CORP0,0060,00 %
EARTHWISE MINERALS CORP0,0470,00 %
HORIZON BANCORP INC9,5000,00 %
LOGICMARK INC0,142+21,37 %
NET INSURANCE SPA9,3200,00 %
PREDICTIVE ONCOLOGY INC0,179+4,07 %
SABINA GOLD & SILVER CORPORATION1,435-0,90 %
SWEET EARTH HOLDINGS CORPORATION0,0050,00 %
TIO TECH A8,9500,00 %
USHA RESOURCES LTD0,206+6,19 %
VALORA HOLDING AG222,000,00 %
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