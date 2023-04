Düsseldorf (ots) -Die SPD-Politikerin Michelle Müntefering will im kommenden Jahr für das Europaparlament kandidieren. Das geht aus einem Brief der Bundestagsabgeordneten an die SPD-Unterbezirke in Nordrhein-Westfalen hervor, der dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstagausgabe) vorliegt. Damit steht fest, dass die Politikerin aus Herne nicht für den Vorsitz der NRW-SPD kandieren wird.Nach dem Rückzug des bisherigen Parteichefs Thomas Kutschaty war Müntefering als mögliche Nachfolgerin gehandelt worden. Nun beendete die frühere Staatsministerin im Auswärtigen Amt derartige Spekulationen. "Jetzt haben wir die Chance, gemeinsam auch Richtung Europa ein Zeichen zu setzen", heißt es in dem Schreiben an die Partei. "Ich will mich hier in der Mitte des Ruhrgebiets um eine aussichtsreiche Kandidatur bewerben. Diese Aufgabe passt zu meiner bisherigen Tätigkeit", so Müntefering. Die Sozialdemokratie müsse im EU-Parlament "erkennbar und stark" bleiben.Die NRW-SPD will bei einem Konvent am 6. Mai über die Leitlinien der Neuaufstellung beraten. Eine neue Parteiführung soll nach den Sommerferien am 26. August gewählt werden.Link zum Artikel:https://www.ksta.de/politik/nrw-politik/michelle-muentefering-strebt-amt-in-eu-parlament-an-557306Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5493474