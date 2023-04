Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Der Multi-Asset-Broker Vantage (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=advfn_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=advfn_global_global-en_d00_c00_a00&ls=advfn_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link) (oder "Vantage Markets") hat bei den ADVFN International Awards 2023 die Auszeichnung "Best APAC Region Broker" erhalten.Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem Vantage die höchsten Auszeichnungen für die APAC-Region erhalten hat, und schließt sich eng an die frühere Ankündigung von Vantage an, wonach das Unternehmen Anfang 2023 elf Auszeichnungen erhielt.Marc Despallieres, Chief Strategy and Trading Officer bei Vantage, erklärt:"Unser Team hat hart gearbeitet, um unsere Position in der APAC-Region zu halten, während wir ein starkes Team von Analysten vor Ort aufgebaut haben, um unsere Kunden in der Region zu betreuen. Unsere Bildungsbemühungen erreichen inzwischen Tausende von Menschen über unsere Livestreams, Telegram-Community-Chats, unsere Websites und persönliche Kurse in ausgewählten Ländern, die wir je nach den Bedürfnissen unserer Kunden auch in anderen Ländern einführen möchten.""Wir fühlen uns geehrt, dass unsere Bemühungen zum jetzigen Zeitpunkt gewürdigt wurden, und möchten hinzufügen, dass wir hier nicht aufhören werden. Dies ist nur ein Anfang für Vantage und wir sind dankbar für die Unterstützung unserer Kunden, die uns immer wieder motivieren, noch besser zu werden."Informationen zu VantageVantage (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=advfn_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=advfn_global_global-en_d00_c00_a00&ls=advfn_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link) (oder Vantage Markets) ist ein Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den CFD-Handel mit Devisen, Rohstoffen, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen bietet.Mit mehr als 13 Jahren Markterfahrung beschäftigen die Unternehmen von Vantage heute über 1.000 Mitarbeiter in mehr als 30 Niederlassungen weltweit.Vantage ist mehr als nur ein Broker. Es bietet ein vertrauenswürdiges Handels-Ökosystem, eine preisgekrönte mobile Handels-App (https://app.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=advfn_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=advfn_global_global-en_d00_c00_a00&ls=advfn_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link) und eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die es Kunden ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App vom App Store oder von Google Play herunter.trade smarter @vantage.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2061075/ADVFN_International_Financial_Awards_2023_APAC.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/3998840/Vantage_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vantage-bei-den-advfn-international-awards-2023-als-bester-broker-der-apac-region-ausgezeichnet-301805814.htmlPressekontakt:Gwyneth Yeo,Managerin,Weltweite Markenbildung und Kommunikation,Vantage,Gwyneth.Yeo@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161471/5493476