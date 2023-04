DJ Daimler Truck im 1. Quartal mit überraschend hohem Gewinn

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine starke Nachfrage nach schweren Nutzfahrzeugen hat Daimler Truck ein überraschend gutes erstes Quartal beschert. Die Markterwartungen wurden "deutlich übertroffen", wie der DAX-Konzern mitteilte. Den operativen Gewinn konnte die Daimler Truck Holding AG in den drei Monaten spürbar steigern.

Demnach kletterte das bereinigte EBIT auf 1,162 Milliarden Euro. Am Markt wurde dem Unternehmen zufolge im Konsens nur mit 976 Millionen Euro gerechnet. Im Industriegeschäft kletterte das bereinigte EBIT auf 1,11 Milliarden Euro. Hier wurde im Schnitt nur mit 923 Millionen Euro gerechnet. Die bereinigte Marge erreichte entsprechend 8,8 Prozent, erwartet wurde nur 7,6 Prozent.

Im Vorjahr hatte der Konzern für das erste Quartal ein bereinigtes EBIT von 651 Millionen Euro ausgewiesen. Im Industriegeschäft lag das bereinigte EBIT dem damaligen Quartalsbericht zufolge bei 604 Millionen Euro.

Nach Segmenten erzielte Daimler Trucks North America den weiteren Angaben vom Montag zufolge ein bereinigtes EBIT von 675 (Vorjahr 386) Millionen Euro. Die Marktschätzung lage bei 642 Millionen Euro. Die bereinigte Marge in Nordamerika erreichte 11,6 Prozent. Die Marke Mercedes-Benz erzielte den weiteren Angaben zufolge ein bereinigtes EBIT von 440 (342) Millionen Euro mit einer Marge von 8,8 Prozent. Daimler Buses habe ein bereinigtes EBIT von 9 (-45) Millionen Euro erzielt, am Markt wurde mit minus 14 Millionen Euro gerechnet. Daimler Truck Financial Services habe ein bereinigtes EBIT von 52 (47) Millionen Euro erzielt mit einer Marge von 9,2 Prozent.

Die vollständigen Quartalszahlen und der Zwischenbericht werden am 09. Mai 2023 veröffentlicht.

