SHANGHAI (IT-Times) - Der US-Automobilkonzern Tesla zeigte zuletzt bei seinen Auslieferungsergebnissen in China wieder Wachstum. Doch im Land der Mitte läuft es alles andere als rund. Tesla Inc. (Nasdaq: TSLA, ISIN: US88160R1014) setzte im Monat März knapp 89.000 in China hergestellte Fahrzeuge ab. Dies...

Den vollständigen Artikel lesen ...