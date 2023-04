Wer in der Tech-Welt auch nur ansatzweise etwas von sich hält, der muss in irgendeiner Form beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) aktiv sein, und sei es nur mutmaßlich. Gerade an der Börse beherrscht das Ganze in der Branche so ziemlich alles, während andere Wachstumsstorys der vergangenen Jahre längst zum Erliegen gekommen sind.An vorderster Front vertreten ist vor allem Microsoft (US5949181045), welches schon früh in den ChatGPT-Hersteller OpenAI investierte. Mittlerweile wird der Chatbot bzw. die dahinterliegende Technologie in alles ...

Den vollständigen Artikel lesen ...