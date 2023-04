(VANCOUVER) OceanaGold Corporation (TSX: OGC) ("OceanaGold" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/oceanagold-corp/) ernennt Frau Linda Broughton mit sofortiger Wirkung zum Non-Executive Director im Board of Directors (das Board).

Paul Benson, Non-Executive Chairman des Board of Directors, sagte: "Im Namen der Directors freue ich mich, Frau Broughton bei OceanaGold willkommen zu heißen. Linda Broughton ist eine äußerst erfolgreiche und erfahrene Bergbau-Führungskraft mit einer Erfolgsbilanz in den Bereichen Betrieb, Nachhaltigkeit und Umwelt. Sie wird zusätzliche einzigartige Fähigkeiten einbringen und einen enormen Wert für unser Board und die Aktionäre darstellen."

Frau Broughton ist kanadische Staatsbürgerin und lebt in Vancouver. Sie verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in Unternehmen und Betrieben in einer Vielzahl von Umwelt- und Bergbaubereichen in Nord- und Südamerika. Sie hat sich auf Umweltgeochemie, Wasser- und Abraummanagement, Minensanierung und -schließung sowie auf Risikomanagement spezialisiert.

Zuletzt war Frau Broughton als VP Technical Services bei Alexco Resource Corp. für die Rekultivierung eines historischen Bergbaureviers im Norden Kanadas verantwortlich. Zuvor war sie als VP Projects bei Alexco für das Management von Minenerschließungs- und Minenschließungsprojekten durch Planung, Genehmigung und Umsetzung zuständig. Davor war sie in verschiedenen leitenden Positionen im Bereich Umwelt und Technik bei BHP Closed Sites, BHP Base Metals, SRK (Großbritannien und Kanada), Compañia Minera Antamina Peru sowie in verschiedenen unabhängigen Beratungsfunktionen tätig. Sie arbeitet in Branchenorganisationen als Unternehmensvertreterin mit und ist Mitglied in unabhängigen technischen Prüfgremien.

Sie hat einen Bachelor of Science (Bergbauingenieurwesen) von der Queen's University und einen Master of Applied Science von der University of British Columbia.

Frau Broughton wird im Informationsrundschreiben des Unternehmens für die bevorstehende Jahreshaupt- und Sonderversammlung, das im nächsten Monat veröffentlicht werden soll, genannt werden.

Über OceanaGold

OceanaGold ist ein multinationaler Goldproduzent, der sich den höchsten technischen, ökologischen und sozialen Leistungsstandards verpflichtet hat. Wir verpflichten uns zu Spitzenleistungen in unserer Branche, indem wir nachhaltige ökologische und soziale Ergebnisse für unsere Gemeinden und starke Renditen für unsere Aktionäre erzielen. Unsere globale Explorations-, Erschließungs- und Betriebserfahrung hat eine starke Pipeline an organischen Wachstumsmöglichkeiten und ein Portfolio an etablierten Betriebsanlagen geschaffen, darunter die Haile Gold Mine in den Vereinigten Staaten von Amerika, die Didipio Mine auf den Philippinen und die Macraes und Waihi Betriebe in Neuseeland.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations:

Brian Martin, Senior Vice President, Geschäftsentwicklung und Investor Relations

Tel: +1 604 678-4096

mailto:ir@oceanagold.com

Rebecca Harris, Leiterin, Investor Relations

Tel: +1 604 678-4095

mailto:ir@oceanagold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Medienarbeit:

Melissa Bowerman, Gruppenleiterin, Kommunikation

Telefon: +61 407 783 270

mailto:info@oceanagold.com

http://www.oceanagold.com

http://www.oceanagold.com: @OceanaGold

