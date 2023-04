DJ PTA-News: BAWAG Group AG: Q1 2023 Nettogewinn von 140 Mio. EUR, EPS von 1,69 EUR, und RoTCE von 20,5%

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien (pta/25.04.2023/07:05) - * Q1 '23 Nettogewinn von 140 Mio. EUR, EPS von 1,69 EUR und RoTCE von 20,5% * Zugrundeliegender RoTCE von 23,5% bei Normalisierung der regulatorischen Aufwendungen * Ergebnis vor Risikokosten von 248 Mio. EUR (+21% im Vergleich zum Vorjahr) und CIR von 32,5% * Risikokosten-Quote von 19 Basispunkten . NPL-Quote stabil bei 0,9% * Regulatorische Aufwendungen von 41 Mio. EUR . entspricht 80% der Aufwendungen des gesamten Jahres * CET1-Quote von 14,1% nach Abzug der Dividendenabgrenzung von 77 Mio. EUR für Q1 '23 * Aktienrückkauf von bis zu 100 Basispunkten der CET1-% in 2023 geplant . vorbehaltlich regulatorischer Genehmigung * 2023 Ziele bestätigt: Ergebnis vor Steuern > 825 Mio. EUR, EPS > 7,50 EUR, DPS > 4,10 EUR, RoTCE > 20% und CIR < 34%

Die BAWAG Group gibt heute ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2023 bekannt und weist einen Nettogewinn in Höhe von 140 Mio. EUR, ein Ergebnis je Aktie von 1,69 EUR und einen Return on Tangible Common Equity von 20,5% aus. Das operative Geschäft blieb mit einem Ergebnis vor Risikokosten von 248 Mio. EUR und einer Cost-Income-Quote von 32,5% weiterhin stark. Bei Normalisierung der regulatorischen Aufwendungen betrug der zugrundeliegende RoTCE 23,5%.

Anas Abuzaakouk, CEO, kommentierte die Finanzergebnisse wie folgt: "Im ersten Quartal erzielten wir starke Ergebnisse mit einem Nettogewinn von 140 Mio. EUR, einem Ergebnis vor Risikokosten von 248 Mio. EUR und einem RoTCE von 20,5 %. Wir generierten im Laufe des Quartals ein erhebliches Maß an Kapital und konnten somit unsere CET1-Quote um 60 Basispunkte auf 14,1 % erhöhen. Dies berücksichtigt bereits den Abzug der Dividende in Höhe von 77 Mio. EUR für das erste Quartal 2023. Wir planen einen Aktienrückkauf von bis zu 100 Basispunkten der CET1-%, vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen, und werden weiterhin ausreichend Kapital für organische und anorganische Wachstumsmöglichkeiten haben, für den Fall, dass sich solche Möglichkeiten ergeben. Im ersten Quartal erlebten wir eine erhöhte Marktvolatilität und Unsicherheit, die auf idiosynkratische Risiken zurückzuführen sind. Wir betonen immer wieder unseren Fokus auf risikoadjustierte Erträge über alle Zyklen hinweg, basierend auf einer umsichtigen und konservativen Kreditvergabe. Unser Geschäftsmodell ist widerstandsfähig und erzielt konstante Erträge bzw. generiert nachhaltig Kapital für unsere Kunden, Aktionäre, Mitarbeiter und lokalen Gesellschaften."

Starke Ergebnisse in Q1 2023

in Mio. EUR Q1 2023 Q1 2022 Veränderung zum Vorjahr (in %) Operative Kernerträge 366,3 323,4 13% Nettozinsertrag 290,0 242,0 20% Provisionsüberschuss 76,2 81,4 (6%) Operative Erträge 366,9 325,4 13% Operative Aufwendungen (119,4) (120,4) (1%) Ergebnis vor Risikokosten 247,5 205,0 21% Regulatorische Aufwendungen (41,0) (38,4) 7% Risikokosten (20,6) (20,3) 1% Ergebnis vor Steuern 186,4 146,3 27% Nettogewinn 139,6 110,9 26% RoTCE 20,5% 15,9% 4,6Pkt. CIR 32,5% 37,0% (4,5)Pkt. Ergebnis je Aktie (EUR) 1,69 1,24 36%

Im ersten Quartal 2023 stiegen die Operativen Kernerträge um 13,3% auf 366,3 Mio. EUR. Der Nettozinsertrag stieg im ersten Quartal 2023 um 48,0 Mio. EUR bzw. 19,8% auf 290,0 Mio. EUR, was auf ein normalisiertes Zinsumfeld zurückzuführen ist. Der Provisionsüberschuss ging um 5,2 Mio. EUR bzw. 6,4% auf 76,2 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr zurück, resultierend aus einem schwächeren Beratungsgeschäft. Dies ist auf das aktuell vorsichtigere Kundenverhalten zurückzuführen, welches durch die Auswirkungen der Inflation und durch das allgemein gedämpfte Umfeld beeinträchtigt wird.

Die operativen Aufwendungen gingen als Folge der in den letzten zwei Jahren umgesetzten vielfältigen Maßnahmen zur Effizienzsteigerung um 0,8% auf 119,4 Mio. EUR zurück bzw. kompensierten zusätzlich den hohen Inflationsdruck.

Die Cost/Income Ratio sank um 4,5 Prozentpunkte auf 32,5%. Dies resultierte in einem Ergebnis vor Risikokosten in Höhe von 247,5 Mio. EUR, ein Anstieg von 21% gegenüber dem Vorjahr.

Das erste Quartal 2023 beinhaltet regulatorische Aufwendungen in Höhe von 41,0 Mio. EUR, im Vergleich zu 38,4 Mio. EUR im ersten Quartal 2022. Die regulatorischen Aufwendungen in Höhe von 41,0 Mio. EUR entsprechen etwa 80% der Aufwendungen für das gesamte Jahr.

Die Risikokosten beliefen sich im ersten Quartal 2023 auf 20,6 Mio. EUR, ein Anstieg von 0,3 Mio. EUR, oder 1,5%, im Vergleich zum Vorjahr. Zum ersten Quartal 2023 hatte die BAWAG Group ECL-Vorsorgen in Höhe von insgesamt 190 Mio. EUR, wovon 100 Mio. EUR das Ergebnis eines Management-Overlays waren, um angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit eine angemessene Vorsorge zu treffen.

Die durchschnittlichen Kundenkredite stiegen gegenüber dem Vorjahr um +1% an, und gingen gegenüber dem Vorquartal um 3% zurück. Die durchschnittliche kundenbezogene Refinanzierung stieg um 6% im Ver-gleich zum Vorjahr bzw. um 2% gegenüber dem Vorquartal an.

Die CET1-Quote lag zum Ende des ersten Quartals bei 14,1% und berücksichtigt den Abzug der Dividendenabgrenzung in Höhe von 77 Mio. EUR. Darüber hinaus planen wir für 2023 einen Aktienrückkauf von bis zu 100 Basispunkten der CET1-%, vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen.

Unser Ziel war und wird es immer sein, eine starke Bilanz, solide Kapitalausstattung, niedrige Bilanz Leverage sowie eine konservative Kreditvergabe beizubehalten. Dies sind allesamt Eckpfeiler unserer Banksteuerung. Das gesamte Kundenkreditvolumen betrifft zu 73% die DACH/NL -Region (Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande) und zu 27% das verbleibende Westeuropa und die USA. Die NPL Ratio ist mit 0,9% eine der niedrigsten in Europa und wir halten Reserven von 1,4% (auf Basis der Kundenkredite).

Entwicklung der Kundengeschäftssegmente für Q1 2023 im Vergleich zum Vorjahr

Segment Ergebnis vor Steuern (in Mio. Nettogewinn (in Mio. RoTCE Cost/Income EUR) EUR) Ratio Retail & SME 157 Mio. EUR / +19% 118 Mio. EUR / +19% 34,6% 31,2% Corporates, Real Estate & Public 49 Mio. EUR / -3% 37 Mio. EUR / -3% 19,0% 24,0% Sector

Ausblick und Ziele

Unser Ausblick für 2023 bleibt unverändert, und wir bestätigen all unsere Finanzziele für 2023.

Über die BAWAG Group

Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut 2,1 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Westeuropa sowie den USA. Der Konzern bietet unter diver-sen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie.

Diese Aussendung sowie weitere Informationen, darunter auch Finanz- und sonstige Informationen für In-vestoren, sind auf der Investor-Relations-Website der BAWAG Group unter https://www.bawaggroup.com/IR verfügbar.

Kontakt:

Financial Community:

Jutta Wimmer (Head of Investor Relations)

Tel: +43 (0) 5 99 05-22474

IR-Hotline: +43 (0) 5 99 05-34444

E-Mail: investor.relations@bawaggroup.com

Medien:

Manfred Rapolter (Head of Corporate Affairs)

Tel: +43 (0) 5 99 05-31210

E-Mail: communications@bawaggroup.com

Dieser Text steht auch zum Download auf unserer Website bereit: https://www.bawaggroup.com

(Ende)

Aussender: BAWAG Group AG Adresse: Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: BAWAG Group Investor Relations Tel.: +43 (0)59905-34444 E-Mail: investor.relations@bawaggroup.com Website: www.bawaggroup.com

ISIN(s): AT0000BAWAG2 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2023 01:05 ET (05:05 GMT)