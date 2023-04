Die Volkswagen-Aktie (WKN: 766403) wirkt auf den ersten Blick wie ein klassisches Schnäppchen. Der Konzern konnte in den letzten Jahren mit immer neuen Rekordzahlen überzeugen und trotzdem schwächelt der Kurs der Vorzugsaktie seit Jahren. Allein in den letzten zwei Jahren hat sich der Kurs auf aktuell nur noch 122 Euro knapp halbiert (Stand 21.04.2023). Selbst wenn man noch deutlich weiter in die Vergangenheit schaut, sieht die Entwicklung nicht besser aus. Vor zehn Jahren kostete die Volkswagen-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...