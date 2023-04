EQS-News: Greencells GmbH / Schlagwort(e): Verkauf

Greencells verkauft 132-MW-Solarpark in Ungarn



Saarbrücken, 25. April 2023 - Die Greencells-Gruppe (Greencells), ein weltweit tätiger Entwickler sowie EPC- und O&M-Dienstleister für Utility-Scale-Solarkraftwerke, hat ein Cluster bestehend aus zwei benachbarten Solarparks in Ungarn mit einer Gesamtleistung von 132 MW an das börsennotierte Energieunternehmen Shanghai Electric Power Co. Ltd. (SEP) verkauft. Das Cluster, das nördlich von Inárcs liegt und in seiner Gesamtheit einer der größten Solarparks in Ungarn ist, befindet sich derzeit im Bau und wird voraussichtlich im November 2023 den kommerziellen Betrieb aufnehmen. Im Rahmen des attraktiven KÁT-Fördersystems wird der Park von einer staatlich garantierten Einspeisevergütung profitieren, die vom Übertragungsnetzbetreiber MAVIR über einen Zeitraum von 25 Jahren gezahlt wird.



Andreas Hoffmann, CEO der Greencells GmbH: "Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Projektverkauf an ein renommiertes Energieunternehmen wie SEP. Gemessen an der installierten Leistung ist unser Unternehmen seit 2019 Marktführer in Ungarn und wir konnten unser Portfolio in dem Land erfolgreich auf aktuell 475 MW ausbauen. Die konsequente Umsetzung unserer Projektpipeline wird einen wesentlichen Beitrag zur grünen Energiewende in Ungarn leisten."



Der Solarpark in Inárcs wird künftig für jährliche CO 2 -Einsparungen von rund 84.000 Tonnen sorgen und als einer der größten Photovoltaik-Parks des Landes die Energiewende in Ungarn aktiv unterstützen.



ÜBER DIE GREENCELLS-GRUPPE:

Die Greencells-Gruppe ist ein globaler Projektentwickler und Anbieter von EPC- und O&MDienstleistungen für Solargroßkraftwerke. Mit einer Erfolgsbilanz von über 2,6 GWp installierter Kapazität ist das Unternehmen ein erfahrener Partner für die optimale Planung, Finanzierung, Umsetzung und den Betrieb von Solarparks. Die Unternehmen der Greencells-Gruppe beschäftigen rund 100 Mitarbeiter sowie mehrere hundert Facharbeiter auf ihren aktiven Baustellen. Als einer der größten europäischen Anbieter von Solarkraftwerken war die GreencellsGruppe bereits erfolgreich an der Errichtung oder Planung von mehr als 150 Photovoltaikanlagen in über 25 Ländern beteiligt.



GREENCELLS-KONTAKT:

Alexandra Roger-Machart

Head of Corporate Communications and IR

ir@greencells.com

Handy: +49 172 397 0957



Greencells GmbH

Bahnhofstr. 28

66111 Saarbrücken

Deutschland

www.greencells.com



FINANZPRESSE-KONTAKT:

Frank Ostermair, Linh Chung

frank.ostermair@better-orange.de

Telefon: +49 89 88 96906 25



Better Orange IR & HV AG

Haidelweg 48

81241 München

Deutschland

www.better-orange.de



