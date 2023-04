Regionalleiter Ike Tateyama und Veit Brücker kommen zu Asana

Asana, die führende Work-Management-Plattform für Unternehmen, freut sich, die Ernennung von zwei neuen General Managern in das Führungsteam bekannt zu geben. Während das Unternehmen sein Enterprise-Angebot ausbaut und das entsprechende Marktsegment weiter erschließt, werden sich diese neuen Mitarbeiter mit wertvollen Erfahrungen und Fachwissen in das weltweite Team von Asana einbringen.

Veit Brücker, GM of DACH (Germany, Austria, and Switzerland) at Asana (Photo: Business Wire)

Zu Asana als Head of Japan kommt Ike Tateyama, der über 20 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Vertrieb und Customer Success mitbringt. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz inspirierender Unternehmen wie Mitsubishi Electronics, Furukawa Electric, Cisco und DocuSign wird Tateyama für das Wachstum und die Führung der Bemühungen von Asana in Japan verantwortlich sein. Zuletzt war er Country Manager bei DocuSign Japan, wo er das Enterprise-Geschäft aufbaute und skalierte.

"Asanas Engagement, Teams auf der ganzen Welt eine reibungslose Zusammenarbeit zu ermöglichen, ist etwas, an das ich fest glaube, und ich freue mich darauf, unsere Bemühungen in diesem Markt zu leiten", sagte Ike Tateyama. "Ich freue mich, Teil des Asana-Teams zu sein und unsere Work-Management-Plattform in mehr Unternehmen in Japan zu bringen."

Um das weitere Wachstum und den Erfolg von Asana in Japan zu unterstützen, zieht das lokale Team an einen neuen Bürostandort im Marunouchi Park Building im Geschäftsviertel Marunouchi. Im vergangenen Jahr kündigte Asana auch ein neues Rechenzentrum in Japan an, um seine Kunden zu unterstützen und ihnen mehr Kontrolle darüber zu geben, wo ihre Daten gespeichert werden.

Veit Brücker ist als Leiter der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) zu Asana gestoßen. Mit über 15 Jahren Erfahrung in Führungspositionen im Bereich Vertrieb und Marketing bei Unternehmen wie Salesforce, Snowflake, Siemens und Oracle. Brücker wird die Bemühungen von Asana anführen und das Wachstum in der Region vorantreiben. Seine nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Aufbau leistungsstarker Vertriebsteams in der DACH-Region wird es Asana ermöglichen, führende Unternehmen in der Region zu erreichen und zu unterstützen.

"Ich freue mich, Asana beizutreten und Unternehmen in dieser Region dabei zu helfen, ihre Effizienz zu steigern und ihre Bemühungen um die digitale Transformation auszubauen", sagt Veit Brücker über seine neue Rolle bei Asana. "Meine Aufgabe war es schon immer, an der Schnittstelle von Technologie, Kultur und dem Wandel des Geschäftsmodells zu agieren. Die Mission von Asana, Teams bei der Zusammenarbeit zu helfen, damit sie ihre Ziele erreichen, stimmt eng damit überein."

Asanas Präsenz in der DACH-Region hat im letzten Jahrzehnt zugenommen. Im Jahr 2020 richtete das Team ein lokales Rechenzentrum in Frankfurt für Kunden ein. Asanas Wurzeln bei Kunden in der Region vertiefen sich weiter, insbesondere bei Unternehmen in der Einzelteilfertigung und prozessorientierten Fertigung. So nutzt der DACH-Kunde Viessmann seit 2015 Asana, um seinen Wandel hin zu einem klimaneutralen Anbieter für Energielösungen zu unterstützen und erreicht heute über 7.000 Nutzer. Asana wird am 10. Mai 2023 bei der OMR in Hamburg sein. Brücke interviewt Asana-Kunde Juwelier CHRIST auf der gelben Bühne in einem Gespräch mit dem Titel "CHRIST, ein Juwel des deutschen Mittelstands verändert sein Geschäftsmodell".

"Da Asana weltweit weiter wächst und expandiert, freuen wir uns, diese beiden talentierten Führungskräfte in unserem Team begrüßen zu dürfen", sagte Anne Raimondi, Head of Business und Chief Operating Officer bei Asana. "Ike und Veit bringen unserem Führungsteam eine enorme Unternehmenserfahrung ein. Ihre kunden- und teamorientierten Ansätze werden weiterhin für Geschäftsbeziehungen mit Führungskräften in Weltklasse-Unternehmen sorgen. Ihre Beiträge werden es uns ermöglichen, unsere Kunden weiterhin weltweit zu erreichen, zu unterstützen und zu skalieren."

Über Asana

Asana hilft Unternehmen, ihre Arbeit zu koordinieren, und ermöglicht eine funktionsübergreifende Zusammenarbeit von kleinen Projekten bis hin zu strategischen Initiativen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, und ist stolz auf mehr als 139.000 zahlende Unternehmenskunden und Millionen von Unternehmen in über 200 Ländern und Regionen, die das kostenlose Angebot nutzen. Internationale Kunden wie Amazon, Affirm, Japan Airlines und Sky vertrauen auf Asana bei der Festlegung ihrer Unternehmensziele, der Bewältigung des digitalen Wandels sowie ihren Produkteinführungen und Marketingkampagnen. Mehr Informationen finden Sie auf www.asana.com.

