Für den DAX ging es am gestrigen Montag in einem impulsarmen Handel um 0,1% auf 15.864 Punkte zurück. Rückblick: Nachdem der DAX zur Eröffnung (15.852) rund 30 Zähler unter dem Schlusskurs vom Freitag in die neue Woche gestartet war, fielen die Notierungen in der ersten halben Stunde zunächst auf das Tagestief bei 15.831 Punkten. Von dort konnte sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...