Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen starteten zunächst mit Kursgewinnen in die neue Woche, so die Analysten der Nord LB.Allerdings habe sich das Blatt nach Bekanntgabe des ifo-Geschäftskllimaindex gedreht.Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft habe sich im April weiter leicht aufgehellt. Der ifo-Geschäftsklimaindex habe auf 93,6 Punkte und damit den höchsten Stand seit dem russischen Überfall auf die Ukraine zugelegt. Alles also scheinbar wie erwartet, wären da nicht die Details: Im Gegensatz zu der ZEW Umfrage hätten sich beim ifo die Geschäftserwartungen aufgehellt, wohingegen sich die Geschäftslage schwächer präsentiert habe. Und: Im Gegensatz zu den von S&P Global erhobenen Einkaufsmanagerindices habe sich gemäß des ifo-Index der Produktionssektor verbessert, wohingegen die Dienstleistungen geschwächelt hätten. ...

