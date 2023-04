Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die EZB-Vertreter werden nicht müde, die Notwendigkeit höherer Zinsen zu betonen, was vor allem dem Euro hilft und den Rentenmarkt in Schach hält, so die Analysten der Helaba.Das robuste ifo Geschäftsklima Deutschland scheine ihnen dabei recht zu geben. Auch in den USA dürfte der Zinsgipfel noch nicht erreicht sein, das Anstiegspotenzial von dem schon erhöhten Niveau werde im Vergleich zu Europa aber als eher gering gesehen und im weiteren Jahresverlauf seien Zinssenkungen der FED eskomptiert. Die eingehenden Daten würden daher mit Aufmerksamkeit verfolgt. ...

