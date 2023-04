Im BMW-Werk Regensburg wird noch in diesem Jahr ein zweites Elektromodell in Produktion gehen. Nachdem dort im Herbst 2022 die Serienfertigung des iX1 startete, wird ab Ende 2023 auch der vollelektrische iX2 in Regensburg vom Band laufen. Bis dahin will BMW nach eigenen Angaben am Standort rund 500 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fest einstellen und über 350 Millionen Euro in die Fahrzeugproduktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...