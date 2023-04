(shareribs.com) London 25.04.2023 - Die Rohölsorten Brent und WTI konnten sich im gestrigen Handelsverlauf erholen und die jüngsten Kursgewinne verteidigen. Marktteilnehmer setzen weiterhin auf die Nachfrageentwicklung in China. Angesichts der schwierigen Nachfrageentwicklung in den Industrieländern setzen die Marktteilnehmer vor allem auf eine Erholung in China. Im Fokus steht derzeit vor allem die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...