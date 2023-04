NeXR Technologies gab bekannt, dass der Wirtschaftsprüfer nach Abschluss der Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2002 einen Versagungsvermerk erteilen wird. Angesichts der der Nichtausweitung der Finanzierungszusage durch den Hauptaktionär Hevella Capital ist der Wirtschaftsprüfer nicht in der Lage, ein Prüfungsurteil hinsichtlich der Fortführungsprognose abzugeben. Die Bilanz von NeXR ist aufgrund der vergangenen Versäumnisse als Staramba SE und der anhaltenden Verluste von einer hohen Verschuldung und einem negativen Eigenkapital geprägt. Dem Großaktionär Hevella ist es zu verdanken gewesen, dass das Unternehmen seine Aktivitäten bisher fortsetzen konnte. Das Rating und Kursziel von AlsterResearch basierte auf einer erfolgreichen Finanzierung der weiteren Aktivitäten bis zum Erreichen des Cash-Break Even. Während das Speculative BUY-Rating von AlsterResearch bereits ein hohes Maß an Unsicherheit widerspiegelte, stützen die jüngsten Ereignisse dieses Rating nicht mehr. Die Analysten von AlsterResearch stellen das Rating und das Kursziel auf den Prüfstand, bis mehr Klarheit über die notwendige Finanzierung herrscht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/NEXR%20Technologies%20SE