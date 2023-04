Jetzt geht es los: Mit der Hauptversammlung von BASF in dieser Woche, startet die Saison der Monster-Dividenden. Denn die Aktien von BASF, Allianz, Mercedes und Volkswagen zahlen in den kommenden zwei Wochen bis zu 7,5 Prozent Dividendenrendite an Anleger. Sollte man jetzt noch einsteigen? BASF-Aktie mit 6,89 Prozent Dividendenrendite BASF hält die Hauptversammlung diese Woche Donnerstag am 27. April ab. Damit wird die BASF-Aktie am Freitag dem 28. ...

