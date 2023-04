Über das von EU-Finanzkommissarin Mairead McGuinness geplante europaweite Provisionsverbot für Anlageberater berichtete PLATOW bereits am 12.1. Für Anfang Mai erwarten die Analysten von Morgan Stanley nun erste Vorschläge der Brüsseler Kommission. Zuvor war die Finanzindustrie bereits über Monate gegen die Pläne Sturm gelaufen und hatte in einem gemeinsamen Brandbrief für eine Beibehaltung des Nebeneinanders von Provisions- und Honorarberatung geworben.Inzwischen haben die Banken mit Finanzminister Christian Lindner einen mächtigen Verbündeten. Beim BdB-Jahresempfang in Berlin machte Lindner keinen Hehl aus seiner Sympathie für die Provisionsberatung und sicherte den Banken seine Unterstützung zu. Wir gehen davon aus, dass die Kommission im kommenden Monat bereits entschärfte Vorschriften vorlegen wird. Im ...

