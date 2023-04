Die heimische Berichtssaison ist angelaufen. Die ersten Zahlen der DAX-Konzern können sich sehen lassen. Auch bei den heimischen Nebenwerten gibt es frische Zahlen und Einschätzungen der Analysten. Welche Small und Mid Caps stehen derzeit besonders im Fokus? Was gibt es Neues zu den einzelnen Werten? Wo liegen mögliche Kursziele?Die Berichtssaison in Deutschland läuft. Ganz vorne mit dabei ist Amadeus Fire. Wie sind die Zahlen ausgefallen? Am 4. Mai gewährt Deutz einen Einblick in die jüngste Geschäftsentwicklung. ...

