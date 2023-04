EQS-News: Cannovum Cannabis AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Sonstiges

Cannovum AG: Fokussierung auf Genuss-Cannabis und Umfirmierung zu Cannovum Cannabis AG



25.04.2023 / 11:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Cannovum AG: Fokussierung auf Genuss-Cannabis und Umfirmierung zu Cannovum Cannabis AG Die Cannovum AG (Börsen Frankfurt, Xetra, Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, Tradegate, gettex: ISIN DE000A2LQU21) setzt ihren Schwerpunkt auf die kommende Cannabis-Legalisierung. In diesem Zusammenhang ändert die Cannovum AG ihren Namen in Cannovum Cannabis AG. Diese Umbenennung dokumentiert das stetige Wachstum und die unbedingte Fokussierung des Unternehmens auf die Cannabisbranche. Dazu hat die anstehende Legalisierung von Cannabis ein enormes Wachstumspotenzial für das Unternehmen. Erst kürzlich hat die Bundesregierung ihren Fahrplan (Cannabis Clubs, Pilotprojekte) aufgezeigt. Die Cannovum Cannabis AG ist weiterhin bestrebt, die besten Lösungen und Innovationen im Bereich medizinisches Cannabis anzubieten, während sie sich parallel intensiv auf die Legalisierung von Cannabis als Genussmittel in Deutschland vorbereitet und dafür positioniert. Die Hauptgründe für die Umbenennung sind: 1. Klare Marktpositionierung: Die Namensänderung unterstreicht den klaren Fokus des Unternehmens auf die Cannabisbranche und verdeutlicht die Positionierung der Cannovum Cannabis AG als einer der führenden Akteure in diesem Sektor. 2. Bessere Wiedererkennung: Der neue Name reflektiert die Geschäftsausrichtung des Unternehmens und wird dazu beitragen, die Wiedererkennung bei Investoren, Kunden und Partnern zu verbessern. 3. Zukunftsorientierte Vision: Die Cannovum Cannabis AG versteht sich als zukunftsorientiertes Unternehmen, das sich stets an die sich wandelnden Bedürfnisse der Branche anpasst. Sowohl in der Medizin als auch im Genussmittelmarkt ist das Unternehmen eine treibende innovative Kraft, die Entwicklungen fördert. Pia Marten, Co-Gründerin und CEO der Cannovum Cannabis AG, dazu: "Die Umbenennung unseres Unternehmens ist ein wichtiger Schritt, um unseren starken Fokus auf die Cannabisbranche und unsere Vision für die Zukunft zu verdeutlichen. Wir sind stolz darauf, bereits jetzt eine führende Rolle im medizinischen Cannabismarkt innezuhaben und bald auch auf dem Genussmittelmarkt einzunehmen. Wir sind überzeugt, dass unser neuer Name unsere Position auf dem Markt weiter stärken wird." Kontakt: Klaus Madzia IR & PR Cannovum Cannabis AG Telefon: +49 30 3982 163 62 E-Mail: klaus.madzia@cannovum.com Die Cannovum Cannabis AG ist das erste deutsche voll lizenzierte Cannabis-Unternehmen, das an der Börse gelistet ist. Die Aktien werden auf den Handelsplätzen der Börsen Frankfurt, Xetra, Düsseldorf, München, Berlin, Hamburg und gettex gehandelt. Die Cannovum Cannabis AG ist bereit für die Legalisierung von Cannabis und bestens vorbereitet: sowohl für den Verkauf über Apotheken als auch über lizenzierte Fachgeschäfte und den Online-Versand. Über die Tochtergesellschaft Cannovum Health eG ist sie ein voll lizenzierter pharmazeutischer Großhändler, Importeur und Hersteller hochwertiger medizinischer Cannabisprodukte mit Sitz in Berlin. Schon heute ist die Cannovum Cannabis AG ein Marktführer im Medizinalcannabis-Bereich. Aktuell ist das Unternehmen dazu tätig im Import von hochqualitativen cannabinoiden Ausgangsstoffen, medizinisch-wissenschaftliche Aufklärung und den flächendeckenden Vertrieb für einen vereinfachten und gerechten Zugang zu cannabis-basierten Therapien.



25.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com