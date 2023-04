(shareribs.com) Chicago 25.04.2023 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade stehen weiter unter Druck. Zuletzt rutschte Weizen ab, da für die US-Anbaugebiete Niederschläge erwartet werden. Der Preis für Weizen ist in Chicago auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren gefallen. Die Notierungen stehen unter dem Einfluss von Niederschlagsprognosen für Teile der US-Anbaugebiete. Gleichzeitig ist ...

