Der schwedische Bergbaukonzern meldete für das Auftaktquartal 8,5 % weniger Umsatz (19,9 Mrd. SEK, umgerechnet 1,76 Mrd. €). Das operative Ergebnis (3,4 Mrd. SEK bzw. 300 Mio. €) lag 32,4 % niedriger als vor zwölf Monaten.



Der Gewinn betrug 9,29 SEK je Aktie, zum Auftakt 2022 waren es 14,51 SEK. Der Free Cashflow drehte ins Negative (- 46 Mio. SEK, vorjährig + 674 Mio. SEK).



Auslöser der Entwicklung waren die Inflation auf der Kostenseite, geringere Erzgehalte und Produktionsunterbrechungen. Beim Kostendruck sieht das Management eine Verbesserung; das Investitionsvolumen wird noch eine Zeitlang hoch bleiben.



Mit durchschnittlichen Gewinnschätzungen der Analysten für 2023 ergibt sich ein KGV knapp über 10. Die mit 4,4 % angesetzte Dividendenrendite puffert den Kurs etwas nach unten ab.



In Stockholm steht die BOLIDEN-Aktie bei 372,50 SEK, rund 21 % unter ihrem Jahreshoch vom Januar. In Frankfurt gibt der Kurs heute 6,3 % nach. Für ein Kauflimit orientiert man sich an der Bodenbildung im vorigen Herbst zwischen 320 und 350 SEK.



Helmut Gellermann



