Santiago de Chile (Chile), Vancouver, (Kanada) (pta/25.04.2023/11:06) - Neue chilenische Industriepolitik verschafft Wealth Minerals Wettbewerbsvorteile in der globalen Lithiumproduktion

Santiago de Chile (Chile)/Vancouver (Kanada), 25. April 2023. Das kanadische Lithiumunternehmen Wealth Minerals Ltd. (Börse Frankfurt: EZJN) begrüßt die Lithium-Politik der neuen chilenischen Staatsregierung. Eckpfeiler der am vergangenen Freitag von Präsident Boric verkündeten neuen langfristigen Industriepolitik ist die klare staatliche Führung der für das südamerikanische Land herausragend wichtigen Rohstoff-Industrie. Grundlage sind weitreichende Kooperationsvereinbarungen mit ausgesuchten privaten Unternehmenspartnern.

Für Wealth Minerals als eines der führenden Lithium-Unternehmen bedeutet dies einen wichtigen Schritt nach vorne in der Erschließung von Lithiumvorkommen in Chile und stellt einen zentralen Faktor dafür dar, wie sich die weltweite Lithiumindustrie in den nächsten Jahrzehnten entwickeln wird.

Wealth Minerals entwickelt ein vollständig im Eigenbesitz befindliches Lizenzpaket aus seinem Ollagüe- und seinem Atacama-Projekt zur Lithiumproduktion in Chile. Mit einer kombinierten Gesamtgröße von über 50.000 Hektar handelt es sich um eines der größten Lithiumlizengebiete in Chile.

Der CEO von Wealth Minerals, Hendrik van Alphen, betont: "Ich freue mich, dass Präsident Boric die Weitsicht hatte, die festgefahrene Regierungspolitik in Bezug auf Lithium in Chile zu durchbrechen. Seine Ankündigung öffnet die Tür für Wealth Minerals, seine Projekte Ollagüe und Atacama mit deutlich gestiegener Planungssicherheit entscheidend weiterentwickeln zu können. Zweifelsohne wird diese Ankündigung von zahlreichen Lithiumabnehmern auf der ganzen Welt wahrgenommen werden, die bis zu diesem Zeitpunkt gezögert haben, sich als strategische Partner von Entwicklern wie Wealth Minerals in Chile zu engagieren. Darüber hinaus bestätigt sie unsere starken Vorleistungen, die wir seit 2016 auf das enorme Lithiumpotenzial Chiles konzentriert haben.

Mit zwei früheren Regierungen hatte das Unternehmen nicht abschließend zielführende Kooperationsgespräche geführt. Die neue Entschiedenheit in der weitreichenden Zusammenarbeit mit der Regierung Boric ist ein Wendepunkt für die Entwicklung der großen Lithium-Projekte von Wealth Minerals in Chile. Präsident Boric hat eine klare Politik für Unternehmen wie Wealth Minerals formuliert, um Lithiumprojekte auf verantwortungsvolle Weise in Zusammenarbeit mit Regierungsorganisationen voranzutreiben, damit sowohl private Eigentümer als auch öffentliche Anteilseigner davon profitieren. Die wichtigsten Punkte der neuen Politik sind:

- zunächst werden CODELCO oder ENAMI, Chiles staatliche Kupferbergbauunternehmen, als staatliche Partner in einer 51 /49%igen Eigentumsstruktur von öffentlich-privaten Partnerschaften für die Entwicklung von Lithiumprojekten fungieren.

- gegründet wird eine neue staatliche Lithiumgesellschaft, die künftig als Partner oder alleiniger Entwickler von Lithiumprojekten fungieren soll.

- bestehende Betriebe im Atacama-Salar (namentlich Sociedad Química y Minera de Chile und Albemarle Corporation) müssen neue Betriebsverträge aushandeln, wenn ihre derzeitigen Verträge mit der staatlichen Erschließungsgesellschaft CORFO auslaufen (2030 für SQM und 2043 für Albemarle).

- explizit verboten werden alle Methoden der solaren Verdunstungsgewinnung für zukünftige Projekte.

- geschaffen werden Leitlinien für die Beteiligung der indigenen und lokalen Gemeinschaften an der Entwicklung von Lithiumprojekten.

In Bezug auf die vorgenannten Punkte betont Wealth Minerals seine guten Beziehungen zu CODELCO und ENAMI und ist daher gut aufgestellt, um ein unterstützender Partner zu werden. Was das Atacama-Projekt betrifft, so wird die Erfahrung von CODELCO mit Großprojekten in dieser Art für das Unternehmen von Vorteil sein. In Bezug auf das Ollagüe-Projekt besitzt CODELCO etwa 4.600 Hektar, die an die 8.200 Hektar große Landposition von Wealth Minerals angrenzen und klare Entwicklungssynergien bieten, die in einer Partnerschaft genutzt werden könnten.

Die neue staatliche Lithiumgesellschaft, die auch mit nachgelagerten Wertschöpfungszielen betraut sein wird, könnte Chile zu einem Zentrum für alle Aspekte der Lithiumproduktion und -nutzung machen, von der Gewinnung über die Herstellung komplexer Chemikalien bis hin zu möglichen fertigen Batterieprodukten. Dies würde im Nachgang weitere neue Geschäftsmöglichkeiten für Wealth Minerals eröffnen.

Das Management von Wealth hatte seit jeher die Entwicklung seiner Lithium-Projekte unter Verwendung von Solarverdampfung abgelehnt. Das Unternehmen war ein Vorreiter in Bezug auf die Vermeidung der solaren Verdampfung, wie unsere Absichtserklärung mit Uranium One aus dem Jahr 2019 beweist, in der ausdrücklich die DLE-Technologie (Direct Lithium Extraction) gefordert wird. Darüber hinaus wird in unserer Kooperationsvereinbarung mit der indigenen Quechua-Gemeinschaft von Ollagüe ausdrücklich erwähnt, dass nur DLE verwendet wird.

Wealth Minerals hat sich auf allen Gebieten, auf denen es tätig ist, stets als verantwortungsbewusster Partner bewiesen und einen offenen Dialog mit den indigenen Völkern in den jeweiligen Projekten geführt. Es ist eine willkommene Entwicklung, dass die Regierung nun die Interaktion zwischen Unternehmen und indigenen Völkern klar regelt und damit von den Ad-hoc-Prozesse der Vergangenheit hinter sich lässt. Das Unternehmen kann auf eine lange und erfolgreiche Geschichte der Zusammenarbeit mit chilenischen Regierungsinstitutionen und lokalen Gemeinschaften zurückblicken. Nachdem die neue Regierung nun eine klare Politik verfolgt, beabsichtigt das Management, seine Bemühungen um einen erfolgreichen Abschluss einer Partnerschaft zu beschleunigen.

Management Investor Outreach Trip Europa

Wealth wird an der Deutschen Goldmesse teilnehmen, die am 5. und 6. Mai in Frankfurt am Main stattfinden wird. Mitglieder des Wealth-Management-Teams werden den ganzen Tag über an Meetings teilnehmen und am 5. Mai um 15:30 Uhr MEZ vor einem Publikum aus europäischen Investoren sprechen. Anleger können sich für die Teilnahme anmelden unter: https:// deutschegoldmesse.online/investor-registration/.

Über Wealth Minerals Ltd.

Wealth Minerals ist ein Rohstoffunternehmen mit Aktivitäten in Kanada und Chile. Hauptgeschäftsfelder des Unternehmens sind der Erwerb und die Entwicklung von Lithium-Projekten in Südamerika. Das Unternehmen entwickelt chancenreiche Projekte auf dem Gebiet der Batteriemetalle, auf welchem es in der Projektauswahl und -bewertung als branchenführend gilt. Wealth Minerals setzt ausschließlich auf Produktionsmethoden mit geringer Umweltbelastung (Direktextraktion). Darüber hinaus hat das Unternehmen weitreichende Kooperationsverträge mit den indigenen Populationen in seinen Lizenzgebieten geschlossen.

Die Dynamik des Lithiummarktes und gestiegene Preisniveaus sind Resultat struktureller Umbrüche in der Industrie mit langfristig steigender Nachfrage nach Lithium. Wealth Minerals ist strategisch positioniert, von dem künftigen Nachfrageüberhang nachhaltig zu profitieren.

Weitere Informationen:

http://www.wealthminerals.com.Regulatorische Informationen Kanada: http://www.sedar.com.

Pressekontakt Deutschland:

Dr. Walter Glogauer Glogauer & Company Communications Tel.: +491716145494

w.glogauer@glogauer.de

http://www.glogauer.de

Aussender: Wealth Minerals Ltd. Adresse: 2710 - 200 Granville Street, V6C 1S4 Vancouver, BC Land: Kanada Ansprechpartner: Dr. Walter Glogauer Tel.: +49 8806 95 483 E-Mail: w.glogauer@glogauer.de Website: www.wealthminerals.com

ISIN(s): CA9468852095 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: TSX Venture Exchange in Calgary, Alberta (Canada)

