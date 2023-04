Ähnlich wie sein großer Bruder, der S&P 500, ist der Nasdaq 100 in einer Seitwärtsrange gefangen. Seit über drei Wochen pendeln die Kurse in einer Spanne zwischen 12.840 und 13.200 Punkten hin und her. Kursverluste und Kursgewinn hielten sich zuletzt in etwa die Waage. Zum Wochenauftakt gab der Technologieindex minimal um 0,24 Prozent auf 12.969 ...

