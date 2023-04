Linz (www.anleihencheck.de) - Anfang Mai finden erneut Zinssitzungen der FED sowie der EZB statt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.In den USA gelte eine Erhöhung um ein 0,25 Prozent als gesetzt. Angesichts der sich abschwächenden Wirtschaft und ersten Zeichen, dass die Inflation zurückgehen werde, rechne man im Markt mit einer gebremsten Zinserhöhungsdynamik. In der Eurozone stünden sich die Befürworter von 0,5 Prozent und die gemäßigten Vertreter, die 0,25 Prozent erwarten würden, gegenüber. Auch hier werde die Inflationsentwicklung mit Argusaugen beobachtet. Der EUR/USD-Kurs notiere derzeit bei 1,1045 und nehme die nächste Widerstandsmarke bei 1,1075 ins Visier. (25.04.2023/alc/a/a) ...

