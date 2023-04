Ein weiterer Handelstag, ein weiterer Verlust für Plug Power. Der einstige Börsen-Highflyer kommt einfach nicht mehr aus dem Kurskeller heraus und nur mit Mühe ist es den Bullen zuletzt gelungen, zumindest einen völligen Absturz zu verhindern. Wie stabil derzeitige Unterstützungen sein mögen, bleibt aber abzuwarten.Anzeige:Nach einer kleinen Erholung in der vergangenen Woche startete Plug Power (US72919P2020) mit Abschlägen von 0,9 Prozent in die laufende Woche und fiel damit am Montag auf 8,23 Euro zurück. Immerhin bleibt ...

