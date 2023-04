HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Neuson vor Quartalszahlen am 9. Mai von 27 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen dürften von Preissteigerungen und dem außerordentlichen Erlös aus einem Verkauf profitiert haben, schrieb Analyst Tore Fangmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei dem Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen entspannten sich die Lieferketten und die Unternehmensstimmung auf dem US-Markt bessere sich./bek/ag



