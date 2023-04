Freiburg (ots) -Die Dachorganisation der Freiburger JobRad Gruppe wurde im April wie geplant von einer Aktiengesellschaft in eine Gesellschaft nach europäischem Recht (SE) überführt. Im Zuge des Rechtsformwechsels wird der bestehende Aufsichtsrat von drei auf sechs Personen erweitert. Ein Börsengang ist nicht geplant.Mit dem erweiterten Aufsichtsrat verfügt die JobRad Gruppe künftig über zusätzliche Expertise in verschiedenen Bereichen. "Wir konnten hochkarätige Expertinnen und Experten gewinnen, die den langfristigen Aufbau der Unternehmensgruppe mit neuen Perspektiven bereichern", erklärt JobRad Holding-Vorstand Holger Tumat. "Damit gehen wir einen weiteren konsequenten Schritt der Professionalisierung. Bei der Besetzung des Gremiums war uns neben der fachlichen Kompetenz insbesondere der Cultural Fit wichtig. In diesem Kontext freuen wir uns, dass der Aufsichtsrat nun paritätisch besetzt ist." Die Gesellschaftsrechtlerin Dr. Barbara Mayer bleibt Aufsichtsratsvorsitzende, JobRad-Gründer Ulrich Prediger wird stellvertretender Vorsitzender. Darüber hinaus bilden die folgenden Personen den Aufsichtsrat:Bettina CurtzeDie Finanzexpertin Bettina Curtze war zuletzt Chief Financial Officer bei der AVIV Group und ist Mitglied im Aufsichtsrat der börsennotierten Bike24 Holding AG. Nach dem MBA an der Columbia University in New York war sie im Investment Banking bei Goldman Sachs in London und bei Barclays tätig und wechselte anschließend zum Technologieinvestor und -inkubator Rocket Internet in Berlin. In den JobRad-Aufsichtsrat bringt Bettina Curtze fundierte Erfahrung in den Bereichen Portfoliomanagement, digitale Plattformen und digitale Geschäftsmodelle ein.Andreas HenkeAndreas Henke war mehrere Jahre lang Marketing Director bei Porsche und anschließend CEO bei Burmester sowie Co-CEO bei Piëch Automotive. Er verfügt über umfassende Expertise in den Bereichen Strategie, Markenentwicklung und Kundenansprache sowie Wachstum und Strukturierung von Unternehmen. Neben Qualität, Design und User Experience legt Andreas Henke großen Wert auf die Nachhaltigkeit von Geschäftsmodellen.Ralf KindermannSeit über 30 Jahren ist Ralf Kindermann in der Fahrradbranche tätig. Er verfügt über Expertise in verschiedenen Funktionen, sei es als Geschäftsführer von Fahrrad.de, im Aufsichtsrat der Bike24 Holding AG oder als selbstständiger Berater. Auch die Investorenperspektive ist ihm bestens bekannt. Ralf Kindermann wird die in Kürze altersbedingt frei werdende Position von Ernst Spaett übernehmen.Ulrike WehrySeit 2020 ist Ulrike Wehry Chief Information Officer bei der Allane Mobility Group (ehemals Sixt Leasing). Die Tech-Expertin bringt einen breiten Erfahrungsschatz aus agiler Softwareentwicklung und Start-up-Skalierung sowie IT-Transformation in Konzernstrukturen mit. Darüber hinaus hat sie fundiertes Wissen in den Bereichen IT-Strategie, IT-Architektur, Leasing und Compliance. Sie war in der Strategieberatung bei The Boston Consulting Group und in verschiedenen Führungspositionen im eCommerce sowie der Chemiebranche tätig.Über die JobRad GruppeDie JobRad Gruppe zählt zu den führenden Anbietern innovativer Dienstleistungen rund um nachhaltige und flexible Radmobilität. Zu ihr gehören Unternehmen aus den Bereichen Dienstradleasing, Miet- und Gebrauchträder und HR-Tech. Mit der Marke JobRad© ist die Unternehmensgruppe Marktführer im Dienstradleasing. Über 800 Beschäftigte arbeiten am Hauptsitz in Freiburg sowie an Standorten in Frankfurt, Berlin, München und Wien mit vollem Einsatz daran, nachhaltige Mobilitätslösungen in den Alltag von Menschen zu integrieren.Veröffentlichung honorarfrei. Weitere Presseinformationen, Hintergrundtexte und Bilder zu JobRad finden Sie unter: www.jobrad.org/presse.Pressekontakt:Tassilo Holz | Media RelationsTel. 0761 205515-795 | tassilo.holz@jobrad.org | www.jobrad.org/presseJobRad GmbH | Heinrich-von-Stephan-Straße 13 | 79100 FreiburgOriginal-Content von: JobRad GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80095/5493966