Nach einem schwachen Start kann sich der DAX an der Börse zum Mittag hin wieder berappeln. Dabei stehen heute die Aktien von Daimler Truck, SAP und Deutsche Bank im Fokus. DAX-Gewinner und DAX-Verlierer am Dienstag Am Dienstagmittag befinden sich die Aktien von Daimler Truck nach Quartalszahlen an der Spitze des DAX mit plus 2,10 Prozent. Dahinter folgen SAP mit plus 1,99 Prozent und Sartorius mit plus 1,39 Prozent. Auf der anderen Seite verlieren ...

