HubSpot: Potenzieller Long-Trade bei Ausbruch der Aktie!

Symbol: HUBS ISIN: US4435731009



Rückblick: Das Unternehmen HubSpot stellt seinen Kunden eine Cloud-basierte Plattform für das Kundenmanagement zur Verfügung, welche dabei unterstützt, Marketing und Vertriebsaktivitäten effektiver zu organisieren. Im Jänner des aktuellen Jahres konnte die Aktie ihre Seitwärtsbewegung verlassen und sich oberhalb des EMA-50 nach oben bewegen. Dieser Anstieg wurde begleitet von Rücksetzern, welche sich als Einstiegsmöglichkeiten anboten, wie auch der jüngste Pullback der Aktie im April zeigte.

Meinung: Vor zwei Wochen haben wir uns die Aktie von HubSpot bereits einmal angesehen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden mit dem Tool ChatSpot.ai die Möglichkeit, eine chatbasierte Benutzererfahrung in natürlicher Sprache zu machen, was in Zukunft zu einer verbesserten Prozesseffizienz im Bereich der Vertriebsautomatisierung und des Kundenbeziehungsmanagements führen könnte. Obwohl HubSpot derzeit noch unprofitabel ist, besteht die Möglichkeit, dass sich dies schneller ändert als bisher angenommen. Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie in den letzten Tagen eine interessante Base oberhalb des EMA-20 gebildet. Sollte ein Breakout erfolgen, könnte die Eröffnung einer Long-Position erfolgversprechend sein.

Setup: Bei einem Ausbruch der Aktie könnte man einen Long-Trade eröffnen. Die Absicherung der Position ließe sich nach dem Entry unterhalb der Kerzen der letzten Tage vornehmen.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in HUBS



