Zwei Tage vor der Hauptversammlung macht eine skeptische Analystenstudie der BASF-Aktie (WKN: BASF11) etwas zu schaffen. Aktuell notiert sie leicht im Minus knapp unter der Marke von 50 €. Sollten sich Anleger jetzt noch die Dividende von 3,40 € je Anteil sichern, die am Donnerstag beschlossen wird? Die BASF SE mit Sitz in Ludwigshafen ist gemessen am Umsatz (2022: 87,3 Milliarden €) der größte Chemie-Konzern der Welt. An der Börse wird das Unternehmen ...

