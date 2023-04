Berlin (ots) -Sie nennen sich "Single-Treff", "Freundschaftsclub" oder "Freizeitclub" - und versprechen den Mitgliedern, hier ihren neuen Partner, ihre neue Partnerin kennenzulernen. Rechtsanwälte befürchten hier Täuschungen. Denn wichtiger scheint, mit Kundinnen und Kunden, die durch Kleinanzeigen in Tageszeitungen geködert wurden, teure langfristige Verträge abzuschließen. Eine Firma aus Teltow lockt mit dieser Masche schon mehr als ein Jahrzehnt lang Partnersuchende aus Berlin und Brandenburg in die Abo-Falle, wie das Verbrauchermagazin des rbb jetzt warnt.Eine Zuschauerin hatte sich an die Sendung SUPER.MARKT gewandt. Sie hat im Berliner Tagesspiegel eine Annonce entdeckt, die ihr zusagt. Als Kontakt ist eine Agentur. Doch bei ihrem Anruf dort bekommt sie nicht die Kontaktdaten, sondern die Aufforderung, erst vorbeizukommen. Dort dann die erste Enttäuschung: Der Herr, den sie kennenlernen wollte, sei gerade nicht verfügbar. Aber sie kann an Ort und Stelle einen Vertrag unterschreiben, mit dem sie für angeblich günstige 74 Euro pro Monat Mitglied in einem Single- und Freizeitclub wird. So könne sie andere Männer kennenlernen.Zu Hause wird der Frau bewusst, dass sie das nicht möchte. Doch der Freizeitclub akzeptiert den umgehenden schriftlichen Widerruf nicht.Das rbb-Verbrauchermagazins wollte wissen, ob dahinter eine betrügerische Strategie steht, denn bereits 2012 hatte der Sender über ähnliche Fälle berichtet. Dahinter steckte auch damals schon der Singletreff Mikado mit Sitz in Teltow. In einem Selbstversuch gibt nun die SUPER.MARKT-Reporterin an, einen Mann aus einem Inserat kennenlernen zu wollen. Dasselbe Spiel: Die Telefonnummer gibt es nicht - stattdessen die Aufforderung, in die Geschäftsräume in Berlin-Mitte zu kommen.Alle Details unter Partnervermittlung: Vorsicht vor dem Freizeitclub | rbb (rbb-online.de) (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rbb-online.de%2Fsupermarkt%2Fsendungen%2F20230424_2015%2Fpartnervermittlung-vorsicht-vor-dem-freizeitclub.html&data=05%7C01%7Cinforadio-ina%40inforadio.de%7Cc3c79f62d8c24619421b08db45675591%7Cef042fabe3124d51aaed5bac7b4c33cc%7C0%7C0%7C638180082346271113%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CnK8GYix4SGZe6kzq7I0ZBKztMT9FypYb%2FkMwtHpuvA%3D&reserved=0)Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgSUPER.MARKTAnsprechpartner:Tel.: 030 - 97993 - 22777Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5494012