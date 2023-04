Andritz hat von Predo Health Products Inc, Türkei, den Auftrag zur Lieferung von zwei Hochgeschwindigkeits-Verarbeitungslinien für die Produktion von offenen Windeln für Erwachsene und Damenhygieneprodukten erhalten. Mit dieser Investition steigt Predo in den wachsenden Markt für Inkontinenz- und Damenhygieneartikel ein. Das Unternehmen betreibt bereits vier Andritz-Linien für die Produktion von Babywindeln. Ibrahim Uygur, Eigentümer von Predo, sagt: "Wir haben uns wieder für Andritz entschieden, weil wir mit unseren Produktionslinien von Andritz und mit dem erstklassigen Service sehr zufrieden sind. Vor allem in der schwierigen Zeit nach dem Erdbeben in der Türkei hat uns Andritz perfekt unterstützt. So konnten wir unser ...

