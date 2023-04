Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der im MDAX notierte Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (ISIN DE0006095003/ WKN 609500, Prime Standard, Börsenkürzel: ECV) erwirbt zwei baureife italienische Solarparkprojekte in der Region Lazio, rund 100 km nordwestlich von Rom, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

