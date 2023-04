München (www.fondscheck.de) - Die Erholungsphase seit November wurde im März jäh beendet, als die Insolvenz der kalifornischen Silicon Valley Bank bekannt wurde, so Thomas Pohlmann, Leitung Betreuung ETF bei der Deka Investment GmbH.Das Institut habe massiv in langlaufende Anleihen investiert, deren Kurse nach den Zinserhöhungen kräftig unter Druck geraten seien. Das Institut sei geschlossen und unter Aufsicht gestellt worden. Sofort habe die Furcht grassiert, dass die Finanzkrise 2008 neu aufgelegt würde, zumal dann auch noch die Credit Suisse in Schwierigkeiten geraten sei und von dem Mitbewerber UBS übernommen worden sei. Die Aktienkurse seien in den Keller gefallen. Doch dank vielfältiger Garantien hätten sich die Märkte beruhigt und die Furcht vor einer neuen Bankenkrise verflogen sei. Es habe eine rasante Aufholjagd begonnen. ...

