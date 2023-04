Hallo zum "eMobility update". Die Sendung wird Ihnen präsentiert von MENNEKES, Ihrem Partner für intelligente eMobility-Ladelösungen! Heute wir haben folgende Themen: LiveWire S2 Del Mar startet bei knapp 20.000 Euro ++ Tesla baut kanadisches Model Y in China ++ Weltpremiere des Cupra Tavascan ++ Polestar plant Entwicklungszentrum in Schweden ++ Und Zero gibt Rabatt auf E-Motorräder ++ #1 - LiveWire ...

Den vollständigen Artikel lesen ...