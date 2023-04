Villeroy & Boch hat im ersten Quartal 2023 einen Umsatzrückgang um 19,2 Millionen Euro auf 229,3 Millionen Euro verzeichnet. Dies sei "insbesondere auf die schwache Entwicklung in Deutschland zurückzuführen", so das Unternehmen am Dienstag. Den Auftragsbestand habe man in den ersten drei Monaten des Jahres gegenüber Ende 2022 um 5,7 Millionen Euro ...

