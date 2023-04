Die neue SafeNet eToken Fusion Series verbindet Fast IDentity Online 2.0 (FIDO2) und PKI-Zertifikat-basierte Authentifizierung zu einem einzigen Authentifikator, der vollständig mit Microsoft Azure Active Directory kompatibel ist

Erhältlich in verschiedenen Formfaktoren, damit Nutzer von jedem Gerät aus auf sensible Unternehmensressourcen zugreifen können

Thales, der weltweit führende Technologie- und Sicherheitsanbieter, hat heute die SafeNet eToken Fusion Series auf den Markt gebracht, einen neuen Satz von USB-Tokens, die Fast IDentity Online 2.0 (FIDO2) mit PKI/CBA zu einem einzigen Authentifikator kombinieren. Die neuen Token von Thales sollen Nutzer von Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) vor der Kompromittierung von Konten schützen und den Zugang zu Cloud- und Web-Anwendungen besser absichern. Die SafeNet eToken Fusion Series ermöglicht Unternehmen die Verwendung von Phishing-resistenten, passwortlosen Authentifizierungsmethoden und erhöht die Sicherheit von Unternehmensressourcen, auf die von jedem Gerät aus zugegriffen wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230425005041/de/

@Thales

Die SafeNet eToken Fusion Series schützt nicht nur vor den wachsenden Bedrohungen durch Phishing-Angriffe, sondern erleichtert Unternehmen auch die Einhaltung neuer Cybersicherheits-Standards. PKI/CBA und FIDO2 wurden als einzige Authentifizierungsmethoden von der US-amerikanischen EO 14028 als Phishing-resistent anerkannt. Dies vergrößert die Reichweite des Thales-Portfolios an industriekompatiblen Authentifikatoren, darunter die IDPrime FIDO Series.

Haider Iqbal, IAM Director of Product Marketing bei Thales, erklärt"Zahlreiche Unternehmen haben stark in die PKI-Infrastruktur investiert, um den Zugriff auf ihre internen Ressourcen zu schützen. Sie wollen PKI nutzen, um den Zugang zu cloudbasierten Ressourcen abzusichern oder eine moderne Form der Authentifizierung (FIDO2) einzuführen, während PKI für digitale Signaturen und Datenverschlüsselung beibehalten wird. Die SafeNet eToken Fusion Series vereint das Beste aus beiden Welten, FIDO und PKI. Wir freuen uns sehr, unseren Kunden eine Lösung bereitzustellen, die verbesserte Sicherheits- und Compliance-Funktionen für den Zugriff auf ihre Azure AD-Ressourcen bietet."

Natee Pretikul, Principal Product Management bei Microsoft, Identity and Network Access, kommentiert: "Die Unterstützung von Phishing-resistenten Authentifizierungsmethoden ist eine zentrale Komponente unserer Mission, die Benutzer vor der Kompromittierung ihrer Konten zu schützen. Das Microsoft-Team hat intensiv dafür gearbeitet, unsere Azure AD-Funktionen zu erweitern und die Unterstützung einer zertifikatsbasierten Authentifizierung (CBA) in Verbindung mit bedingter Zugriffsauthentifizierungsstärke zu ermöglichen. Wir freuen uns ankündigen zu können, dass Azure Active Directory in Kombination mit den neuen Phishing-resistenten hybriden Authentifikatoren von Thales den Behörden und Branchenführern eine umfassende Lösung bereitstellt, die die Einhaltung der Executive Order 14028 des US-Präsidenten aufrechterhält und den Schutz sensibelster Daten weiter stärkt."

Anwender, die die SafeNet eToken Fusion Series und Azure AD nutzen, profitieren von folgenden Vorteilen:

Verwendung eines einzigen Authentifikators für den sicheren Zugriff auf Cloud-Anwendungen und das Signieren oder Verschlüsseln digitaler Dokumente von jedem Desktop oder Mobiltelefon aus

Schutz des Zugangs zu modernen Ressourcen, die FIDO unterstützen, und herkömmlichen Ressourcen, die CBA unterstützen

Senkung des Risikos von Datenschutzverletzungen durch den Einsatz einer Phishing-resistenten Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)

Einführung von FIDO unter Beibehaltung herkömmlicher PKI-Anwendungsfälle wie qualifizierte digitale Signatur und Dateiverschlüsselung

Die SafeNet eToken Fusion Series ist ab sofort erhältlich. Für eine Produktdemo besuchen Sie den Stand N-5369 von Thales und den Stand N-6044 von Microsoft auf der RSA Conference 2023 (24. bis 27. April in San Francisco, USA). Für nähere Informationen besuchen Sie unsere Landing Page.

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führendes High-Tech-Unternehmen, das in digitale und "Deep-Tech"-Innovationen Konnektivität, Big Data, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und Quantencomputing investiert, um eine Zukunft zu gewährleisten, der wir alle vertrauen können und die für die Entwicklung unserer Gesellschaften von entscheidender Bedeutung ist. Der Konzern bietet Lösungen, Dienstleistungen und Produkte an, die seinen Kunden Unternehmen, Organisationen und Staaten in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Transport sowie digitale Identität und Sicherheit helfen, ihre kritischen Aufgaben zu erfüllen, indem sie den Menschen in den Mittelpunkt aller Entscheidungsprozesse stellen.

Mit 77.000 Mitarbeitern in 68 Ländern erwirtschaftete Thales im Jahr 2022 einen Umsatz von 17,6 Milliarden Euro.

