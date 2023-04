Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) benötigen mehr professionelle Beratung, was die Absicherung von Risiken angeht. Dies ist ein Fazit der deutschlandweiten repräsentativen Studie "Betriebliche Altersvorsorge, Unternehmerschutz, Cybersicherheit - sind Jungunternehmen und etablierte KMU richtig beraten und versichert?" Die Gründerstudie wurde von den öffentlichen Versicherern in Deutschland in Auftrag gegeben. Befragt wurden Jungunternehmen und etablierte KMU zum Thema Versicherungsschutz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...