Gute Stimmung an den Weltmärkten, auch der Dow Jones steht im Gesamtbild nicht schlecht da. Doch irgendwie ist die letzten Tage die Luft raus, der Vortrieb ist eingeschlafen. Ist also erstmal Zurückhaltung angesagt, oder lohnt es gerade jetzt, hier einzusteigen? Wir haben brandaktuell ein Handelssignal für den Dow Jones erhalten, dass wir an dieser Stelle unter Nennung unserer konkreten Handelsmarken vorstellen wollen.

Den vollständigen Artikel lesen ...