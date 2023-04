Die Aktie der Packaging Corporation of America (nachfolgend, die "PCA") dürfte nur wenigen Anlegern ein Begriff sein. Dabei hat der Hersteller von Verpackungen in den letzten 15 Jahren jährliche Kursgewinne von durchschnittlich fast 20 Prozent aufzuweisen. Hinzu kommen eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik und Aktienrückkäufe. In diesem Investor-Update werfen wir einen kritischen Blick auf PCA und prüfen, ob die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...