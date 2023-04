EQS-News: paragon GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresbericht

paragon veröffentlicht Konzernabschluss am 22. Mai 2023



25.04.2023 / 16:54 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





paragon veröffentlicht Konzernabschluss am 22. Mai 2023 Unmittelbar bevorstehender Vollzug des Verkaufs der paragon semvox GmbH soll noch in den Abschluss einfließen

Neue Termine für Konzernabschluss und Hauptversammlung Delbrück, 25. April 2023 - Die paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696] wird ihren Konzernabschluss statt wie bisher geplant am 26. April 2023 am 22. Mai 2023 veröffentlichen. Der Abschlussprüfer hat dem Unternehmen mitgeteilt, dass der Vollzug (Closing) des Verkaufs der paragon semvox GmbH an die CARIAD SE noch abgewartet werden soll, um die Abschlussarbeiten finalisieren zu können. Grund dafür sind die sog. "Closing-Accounts", die erst zum Vollzugszeitpunkt feststehen und das Zahlenwerk noch beeinflussen. Der Direktlieferant der Automobilindustrie rechnet mit dem Vorliegen aller Closing-Voraussetzungen inkl. der notwendigen Kartellfreigaben in den nächsten Tagen. paragon plant die in Präsenz am Stammsitz Delbrück stattfindende Hauptversammlung daher für den 30. Juni 2023. Über die paragon GmbH & Co. KGaA Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme und Konnektivitätslösungen sowie akustische High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Im schnell wachsenden automobilen Markt für Batteriesysteme agiert paragon nach dem Verkauf der Beteiligung Voltabox mit dem Geschäftsbereich Power nunmehr eigenständig. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Landsberg am Lech und Nürnberg (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Limbach (Saarland) sowie in Kunshan (China), Bengaluru (Indien) und Oroslavje (Kroatien). Mehr Informationen zu paragon finden Sie unter www.paragon.ag. Ansprechpartner Kapitalmarkt & Presse paragon GmbH & Co. KGaA Dr. Martin Esser Bösendamm 11 D-33129 Delbrück Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-200 Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-102 E-Mail: investor@paragon.ag



25.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com