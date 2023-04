Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die bislang gut laufende Berichtssaison stützt die Aktienmärkte, ETFs bleiben gesucht, so die Deutsche Börse AG."Bei leicht anziehenden Umsätzen hatten wir rund 70 Prozent mehr Käufe als Verkäufe", berichte Holger Heinrich von der Baader Bank. Auch Torben Bendt von Lang & Schwarz melde einen klaren Kaufüberhang. Der DAX stehe am Dienstagmorgen bei 15.856 Punkten und sei damit seit Jahresanfang um 12,5 Prozent gestiegen. Der S&P 500 habe gestern mit 4.137 Punkten geschlossen, ein Plus von 8,2 Prozent in diesem Jahr. ...

