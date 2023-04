NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Richemont vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 150 auf 152 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Piral Dadhania rechnete in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einer guten Umsatzentwicklung und einer Erholung am wichtigen chinesischen Markt, nachdem das Land die strengen Corona-Maßnahmen Ende 2022 aufgehoben hatte. Außerdem verfüge der Schmuck- und Uhrenkonzern mit Luxusmarken wie Cartier oder Piaget über eine starke Position beim Festlegen der Preise./la/ck



