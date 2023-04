Köln (ots) -Elf der in Lügde sexuell missbrauchten Kinder ist bislang eine finanzielle Entschädigung nach dem Opferschutzgesetz zugesprochen worden. Drei weiteren Familien wurden andere Unterstützungen wie etwa eine Erziehungshilfe genehmigt. Dies geht aus einem Papier des NRW-Sozialministeriums hervor, das dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe) vorliegt. Insgesamt habe der Landschaftsverband Westfalen-Lippe mittlerweile über 23 der 32 Entschädigungsanträge entschieden, heißt es in einem Papier. Drei Anträge seien abgelehnt worden, zwei zurückgenommen und in vier Fällen sei es "trotz vielfacher und auch persönlicher Versuche einer Kontaktaufnahme über einen langen Zeitraum nicht gelungen, in einen Dialog mit den Antragstellenden zu kommen bzw. deren Mitwirkung zu erreichen". "Daher muss zum aktuellen Zeitpunkt davon ausgegangen werden, dass an einer Fortführung des Verfahrens seitens der Antragstellenden derzeit kein Interesse besteht", heißt es weiter. Eine Wiederaufnahme der Verfahren jedoch sei "jederzeit möglich", soweit die betroffenen Familien dies wünschen.Im Dezember vergangenen Jahres hatte die Zeitung berichtet, dass der Landschaftsverband Westfalen-Lippe noch über keinen einzigen Entschädigungsantrag entschieden hat. Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte die Bearbeitungsdauer damals als "schlicht inakzeptabel" und "erschütternd" bezeichnet.https://www.ksta.de/politik/nrw-politik/luegde-opfer-werden-nach-jahren-fuer-missbrauch-entschaedigt-557789Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5494431